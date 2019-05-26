Президент США обжалует решение суда, запретившего выделять деньги на строительство стены на мексиканской границе
Дональд Трамп в твиттере написал, что просит об ускоренной апелляции.
Глава Белого дома пытался согласовать проект в течение долгого времени. Его инициативу блокировал Конгресс. Разногласия по вопросу бюджета привели к тому, что правительство было вынуждено прекратить свою работу на рекордный срок в истории страны.
В прошлом месяце Пентагон сообщил, что на строительство стены потребуется около одного миллиарда долларов. Окончание работ запланировано на осень следующего года.