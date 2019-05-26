Иран пригрозил потопить американские корабли в Персидском заливе в том случае, если они «совершат ошибку»

Как сказали в штабе Корпуса стражей исламской революции, это будет сделано с помощью двух ракет – «нового секретного оружия». Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen. Что это за оружие, и какие именно действия будут расценены как «ошибочные» — не уточняется.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном сильно обострилиьс за последний месяц. В начале мая США сообщили о том, что Иран, возможно, готовится совершить атаку на американские вооруженные силы в регионе. Тогда же в Персидский залив направилась ударная группа во главе с авианосцем «Авраам Линукольн».