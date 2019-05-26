Украина потребует ввести новые санкции в отношении России, если Москва не освободит моряков, задержанных в Керченском проливе. По словам украинского посла в Германии, Киев начнет продвигать идею так называемых «гамбургских санкций» — именно в этом городе заседает Международный трибунал по морскому праву. Накануне он вынес решение о том, что Россия должна освободить задержанные экипажи и три украинских судна.

Москва считает, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска, и собирается последовательно отстаивать свою позицию.