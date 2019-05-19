Киев пригрозил Москве «гамбургскими» санкциями

Украина потребует их введения, если Россия не выполнит решение Международного трибунала ООН об освобождении украинских моряков. Об этом сказал агентству «Укринформ» посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его словам, Киев одержал «убедительную дипломатическую победу» и получил мощный дополнительный международно-правовой козырь в данном деле.

Накануне Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Москву освободить три украинских корабля и 24 моряка, арестованных после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Требование вернуть Украине задержанных моряков не означает, что в споре между странами трибунал ООН встал на чью-либо сторону. Такое мнение высказал политический обозреватель «Эха» Алексей Венедиктов.

Венедиктов добавил, что Россия не вернет Украине моряков, поскольку считает, что подобные решения вне юрисдикции трибунала ООН.