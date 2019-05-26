Телеканал «Звезда» опроверг информацию об опросе военных о готовности стрелять по митингующим

На видео, опубликованном телеканалом Минобороны, молодой человек, назвавший себя матросом контрактной службы Артуром Епифанцевым, отказывается от своих слов, сказанных ранее сотрудникам штаба Алексея Навального в Тюмени.

Тюменский штаб Навального назвал это опровержение инсценировкой, предположив, что молодого человека запугали. Там отметили, что не работают по методам министерства обороны и не заставляют людей врать на камеру.

Анонимный рассказ спецназовца о проблемах в армии был опубликован 21 мая. На видео мужчина в форме спецназа с закрытым лицом рассказывает, в том числе о проводимом в воинской части опросе.

Мужчина подчеркнул, что ни он, ни его сослуживцы не готовы стрелять по людям, но в опросе они это не указали, опасаясь увольнения.

В штабе Навального сообщили, что для подтверждения своей личности молодой человек показал военный билет и удостоверение. Позже военный назвал свое имя и воинскую часть изданию Znak.com. В Минобороны назвали бойца «ряженым», а видео — «примитивной фальшивкой»