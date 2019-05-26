Тегеран пригрозил авианосцам США, находящимся в Персидском заливе, секретным оружием

В случае малейшей оплошности американские эсминцы со всем экипажем и самолетами «отправятся на дно морское», пообещал командующего Корпусом стражей исламской революции Мортеза Корбани. О каком оружии идет речь, он не уточнил. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что решение Соединенных Штатов отправить на Ближний Восток дополнительно 1,5 тысячи военных «представляет угрозу для международного мира».