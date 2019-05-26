Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха»

Концерт прошел накануне в Октябрьском дворце Киева. В самом начале Зеленский выбежал на сцену, станцевал с участниками и поприветствовал собравшихся. «Добрый вечер. Я вас люблю», — сказал президент.

На сцену вышел Евгений Кошевой, новый ведущий шоу, и забрал у президента микрофон. Глава государства поцеловал бывшего коллегу в голову, после чего занял место в зале рядом с женой Еленой.

Участие Зеленского в последнем для него концерте «Лиги смеха» было анонсировано в конце апреля. Тогда же пресс-служба «Квартала 95» сообщила, что после победы на выборах он оставит проекты, в которых много лет был режиссером-постановщиком, актером и ведущим.