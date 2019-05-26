НАТО призывает Россию незамедлительно освободить украинских моряков

В альянсе не нашли оправдания применению российской стороной силы против кораблей и военнослужащих Украины. С аналогичным заявлением выступило и посольство США в Киеве.

Накануне трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы освободить три украинских корабля и их экипажи в составе 24 человек, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Российский МИД на это заявил, что данный инцидент не входит в юрисдикцию международного арбитража.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин согласен с мнением МИДа, однако считает, что юридические процедуры, связанные с задержанными украинскими моряками, нужно ускорить.

Морской трибунал ООН дает возможность Украине и России предоставить свои версии событий в Керченском проливе до 25 июня.