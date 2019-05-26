Итало-американский Fiat Chrysler и французский Renault ведут переговоры о слиянии

Оно могло бы устранить некоторые из слабых сторон обоих автопроизводителей, сообщили агентству Reuters два источника, знакомых с ситуацией. По их словам, обсуждения находятся на продвинутой стадии. Financial Times также сообщила, что компании обсуждают соглашение о создании «расширенных связей» для решения структурных задач, стоящих перед мировой автомобильной промышленностью. Сами автопроизводители информацию не комментируют.