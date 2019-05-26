В Евросоюзе пройдет основной этап голосования на выборах в Европарламент

Сегодня должны определиться с кандидатами граждане 21 страны. В семи государствах ЕС голосование уже прошло. Всего в Европарламент на следующий пятилетний срок будет избран 751 депутат. Их число от каждой страны определено по квотному принципу пропорционально численности населения. Больше всего депутатских мандатов у Германии — 96, меньше всего — у Кипра, Мальты и Люксембурга — по шесть. Первые результаты должны стать известны предстоящей ночью.