Турция нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями правительственных войск при поддержке России. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники в повстанческих группировках. Отмечается, что такое решение Анкара приняла после неудачной попытки убедить Москву прекратить эскалацию, чтобы остановить поток беженцев в республику. Когда состоялись переговоры, где стороны не смогли договориться, не уточняется. Получить комментарии представителей турецких властей агентству не удалось.