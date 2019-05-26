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07:05, 26 мая 2019

Студенты в Екатеринбурге выйдут сегодня на митинг против повышения стоимости проезда в метро

Это уже не первая акция по этому поводу.

Екатеринбург в этом месяце стал протестной столицей России. Противникам строительства храма у Драмтеатра удалось отстоять сквер, но манифестации продолжаются – студенты планирую выйти на очередную акцию в связи с повышением стоимости проезда в метро на 4 рубля — до 32 рублей. Митинг пройдет у головного офиса метрополитена, а организует его движение #FREEBUS. Его создатель – беспартийный депутат екатеринбургской думы Андрей Пирожков, который уже давно добивается того, чтобы проезд в общественном транспорте для студентов был бесплатным. Сейчас даже льготный проездной на месяц для них стоит почти 1600 рублей. Для сравнения, московские студенты платят около 400 рублей. В движении #FREEBUS считают эту ситуацию несправедливой, как и принятое в апреле решение о повышении цен на разовые поездки в метро. Активисты опасаются, что за этим последует рост тарифов и на другом общественном транспорте.

Власти Свердловской области объяснили необходимость повышения тарифов метро планами по обновлению составов и реконструкцией действующих поездов.



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