Работники бюджетной сферы жалуются на принуждение к участию в праймериз «Единой России»

Так, педагоги из Томской области сообщили местному агентству ТВ-2, что в школах настоятельно рекомендовали обеспечить 100% явку на внутреннее голосование партии власти.

Учителя недовольны тем, что их заставляют участвовать выборах среди кандидатов той партии, избирателями которой они возможно и не являются. А редакцию томского «Агентства новостей ТВ-2 работники сферы образования предоставили документ, по которому школам рекомендуется организовать сбор и доставку людей к пунктам голосования. Разнарядки разосланы с указанием конкретной численности участников, по два десятка человек от каждой из школ в местных пригородах с чудесными названиями Богашево, Черная речка, Кафтанчиково, Зоркальцево. В бумаге перечислены школы из 16 населенных пунктов, разнарядка на 267 человек. По словам педагогов, это «обычная практика», но начали возмущаться сотрудники школ впервые. Сами итоги голосования будут носить рекомендательный характер, и предполагается, что кандидата в кандидаты выбирают сторонники из числа сторонников. Но выясняется, что ковать «честную победу» решено под бдительным контролем непосредственного начальства, и не вполне очевидно, что выбирать представителя от партии власти станут свободно.

Как указано на сайте «Единой России», в партии таким образом рассчитывают «выбрать лучших». Праймериз пройдут во многих российских субъектах, в том числе и в тех, где 8 сентября будут выбирать глав регионов.