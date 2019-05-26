Трибунал ООН потребовал от России отпустить задержанных в керченском проливе моряков и вернуть Украине три корабля

Трибунал ООН потребовал от России отпустить 24 задержанных в керченском проливе украинских моряков и вернуть Украине три корабля.

Такой вариант развития событий не подразумевает дальнейшего рассмотрения этого дела в суде, — сказал «Эху» адвокат одного из арестованных Илья Новиков. Илья Новиков подчеркнул, что позиция России по этому вопросу противоречивая. По его словам, разные суды по разному расценивают произошедшее, в частности морской суд признает, что в проливе произошло военное столкновение.