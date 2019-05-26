На Эвересте участились случаи гибели альпинистов

Накануне после покорения вершины умер 44-летний британец. Он стал десятым погибшим с начала недели. Всего же в Гималаях в этом весеннем сезоне скончались уже 20 человек — это больше, чем за весь прошлый год.

Власти Непала продали в этом сезоне рекордное число лицензий на восхождение на самую высокую гору мира, что привело к толчее и многодневному ожиданию на критических для жизни высотах. За право попытаться взойти на Эверест каждый альпинист платит 11 тысяч долларов.