В Тихом океане столкнулись два японских грузовых судна

Инцидент произошел минувшим вечером в 11 км от побережья префектуры Тиба к востоку от Токио. Об этом сообщил телеканал Эн-эйч-кей. Одно судно затонуло. Четыре из пяти находившихся на борту членов экипажа пропали без вести. Капитан спасен, его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что столкновение произошло ночью в условиях плохой видимости из-за тумана. Затонувшее судно перевозило более 1,5 тысяч тонн стали и направлялось в Осаку. Поисками пропавших занимается береговая охрана с помощью катеров и вертолетов.