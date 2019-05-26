В Румынии сегодня пройдет антикоррупционный референдум

Он состоится одновременно с выборами в Европарламент.

Власти хотят узнать мнение румын по проблеме запрета амнистии и помилования тех, кто осужден за коррупционные преступления. Кроме того, на референдум вынесен вопрос о том, согласны ли жители страны с необходимостью запретить правительству вмешиваться в работу судебной системы. В случае утвердительного ответа на этот вопрос у граждан Румынии также появится возможность обжаловать решения кабмина в Конституционном суде. Инициатором проведения референдума стал президент страны Клаус Йоханнис. По его словам, голосование необходимо из-за серьезной озабоченности уровнем коррупции, которое проявляет общество. Поводом же послужили действия правящей Социал-демократической партии, которая, как полагают ее противники, пытается замять дела о коррупции среди высших чиновников и провести амнистию ряда осужденных.

Для того, чтобы референдум в Румынии был признан, явка должна составить не менее 30%.