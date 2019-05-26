Виновница ДТП с так называемым «пьяным мальчиком» Ольга Алисова впервые дала интервью журналистам

Первая экспертиза показала, что в крови погибшего был алкоголь, доза которого говорила о сильном опьянении, однако комплексная проверка эти данные опровергла.

Водитель Ольга Алисова, которая теперь отбывает наказание, сказала, что тогда не заметила малыша. Виновницу ДТП приговорили к трем годам колонии-поселения. С нее также взыскали 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и 63 тысячи рублей за похороны мальчика. ДТП произошло в 2017 году в подмосковной Балашихе.