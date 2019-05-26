Анкара увеличила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе

Турция хочет помочь им справиться с наступлениями правительственных войск при поддержке России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей сирийской оппозиции и источники в повстанческих группировках. По их данным, Турция нарастила поставки после того, как не смогла убедить Россию на недавних встречах совместной рабочей группы прекратить эскалацию, чтобы предотвратить поток беженцев. При этом Анкара дала понять, что готова сохранить свое влияние на северо-западе Сирии, усилив присутствие на военных базах, созданных в рамках соглашения с Россией о зоне деэскалации. Когда состоялась встреча рабочей группы, где стороны не смогли договориться, не уточняется. Получить комментарии представителей властей Турции агентству не удалось.