Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха»

Они прошли накануне в Октябрьском дворце Киева. Как передает «Украинская правда», в начале концерта, когда участники передачи исполняли песню, Зеленский вышел на сцену, станцевал и поздоровался со зрителями. «Добрый вечер. Больше слов у меня нет», — сказал президент. Затем на сцене появился артист «95 квартала» Евгений Кошевой, заменивший Зеленского в качестве ведущего передачи, и отобрал у него микрофон. После этого президент отправился смотреть шоу в зал вместе с женой Еленой.