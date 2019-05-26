Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи

О своих амбициях заявила бывшая лидер Палаты общин Андреа Лидсом. На страницах воскресной газеты «Санди таймс» она отметила, что обладает «опытом и уверенностью в собственных силах», чтобы

«повести страну в более светлое будущее». Лидсом также дала понять, что если преуспеет в борьбе за пост главы правительства, то при ее правлении Великобритания в любом случае покинет ЕС в октябре, со сделкой об условиях Brexit или без нее.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили еще шестеро политиков. Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и соцзащиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда Эстер Макви и экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.