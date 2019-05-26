«Единая Россия» проведет праймериз по отбору кандидатов на выборы, которые пройдут в сентябре

По итогам предварительного голосования станет известно, кого партия выдвинет на выборы депутатов региональных заксобраний, представительных органов власти административных центров субъектов Федерации, органов местного самоуправления и дополнительные выборы в Госдуму.

Прием заявлений от потенциальных участников праймериз проходил с 24 февраля по 30 апреля. В итоге было зарегистрировано более 4,5 тысяч кандидатов, средний конкурс составил 4,2 человека на место.