В Литве пройдет второй тур президентских выборов

Две недели назад никому из девяти кандидатов не удалось набрать необходимые для победы более 50% голосов избирателей. Во второй раунд вышли 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний

экономист Гитанас Науседа. По мнению экспертов, их шансы примерно равны. Избирательные участки откроются в 7 утра по местному времени (совпадает с московским) и будут работать до 20 часов. Нижнего порога явки нет. Активность избирателей в первом туре составила 57%. Одновременно с выборами главы государства предстоит выбрать депутатов Европарламента.