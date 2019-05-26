МВД Франции оценило число участников 28-й по счету акции «желтых жилетов» в 12,5 тысяч. Это самая малочисленная акция с начала протестов, сообщает Le Monde. Активисты не согласны с оценкой полиции: по их данным, во вчерашних манифестациях участвовали не менее 35 тысяч человек, передает Le Figaro.

Как сообщает AFP, в Париже произошла стычка между полицией и несколькими активистами, на которых не было желтых жилетов. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.