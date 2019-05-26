Иран пообещал «отправить на дно» американские эсминцы в случае их «первой ошибки»

Тегеран пригрозил авианосцам США, находящимся в Персидском заливе, секретным оружием. Слова советника командующего Корпусом стражей исламской революции Мортеза Корбани цитирует телеканал Al-Mayadeen. О каком оружии идет речь, он не уточнил. «Мудрые американцы и опытные лидеры не позволят экстремистским элементам вступить в войну с Ираном», — добавил советник. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что решение Соединенных Штатов отправить на Ближний Восток дополнительно 1,5 тысячи военных «представляет угрозу для международного мира». Президент США отмечал, что Вашингтон хочет защитить уже находящихся в регионе военных.