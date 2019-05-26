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03:04, 26 мая 2019

Киев пригрозил Москве «гамбургскими» санкциями

Украина потребует их введения от Берлина в случае невыполнения Россией решения Международного трибунала ООН об освобождении украинских моряков. Об этом сказал агентству «Укринформ» посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его словам, Киев одержал «убедительную дипломатическую победу» и получил мощный дополнительный международно-правовой козырь в данном деле. Накануне Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Москву освободить три украинских корабля и 24 моряка, арестованных после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. В российском МИД заявили, что рассмотрение данного вопроса не входит в юрисдикцию международного арбитража.



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