Российский режиссер Кантемир Балагов получил вторую награду на Каннском кинофестивале за фильм «Дылда»

Он удостоен премии Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI). Накануне Балагова наградили как лучшего режиссера в программе «Особый взгляд». Тогда он не смог приехать к церемонии награждения, и приз для него забрал продюсер Александр Роднянский. В 2017 году Балагов также получил премию FIPRESCI за свой первый фильм «Теснота». «Дылда» рассказывает о жизни двух женщин, которые вернулись с фронта в Ленинград в конце 1945 года. Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. В России фильм выйдет в прокат с 20 июня.