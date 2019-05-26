Папа Римский Франциск высказался против абортов

Он подчеркнул, что прерывать беременность нельзя, даже если плод болен. «Законно ли выбрасывать жизнь, чтобы решить проблему? Можно ли нанять киллера для решения проблемы?» — заявил понтифик. По его словам, противодействие абортам — это «не религиозный вопрос, а человеческий». Фрранциск добавил, что священники и врачи должны оказывать семьям поддержку в тяжелых случаях, передает Associated Press.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что борьба с абортами имеет социологические и политические предпосылки и последствия.