Представители шести политических сил могут пройти в Европарламент от Латвии по итогам состоявшихся в субботу выборов

Как сообщает со ссылкой на неофициальную информацию местное информагентство ЛЕТА, после подсчета примерно половины голосов наибольшую поддержку получает входящая в нынешнюю правящую коалицию республики партия «Новое единство» — более 26%. За ней следует коалиционное Национальное объединение «Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии» с порядка 17% голосов избирателей. От него немного отстает представляющая интересы русскоязычных жителей страны социал-демократическая партия «Согласие» — 16%. Еще около 12% избирателей поддержали коалиционное объединение «Для развития / За!». Пятипроцентный барьер также могут преодолеть оппозиционный «Союз «зеленых» и крестьян» и не представленные в парламенте Латвийское объединение регионов и партия «Русский союз Латвии». Близка к этому порогу также входящая в правящую коалицию Новая консервативная партия. Явка избирателей составила 33,5%. Предварительные официальные результаты выборов будут объявлены следующей ночью, когда голосование завершится во всех странах – участницах Евросоюза.