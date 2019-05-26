Дональд Трамп обжалует решение суда о блокировке выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой

Об этом он написал в Twitter. По словам президента США, решение противоречит безопасности страны. Оно направлено «в поддержку преступности, наркотиков и торговли людьми», считает Трамп.

Накануне суд временно заблокировал выделение Минобороны 1 миллиарда долларов на возведение двух участков стены в штатах Аризона и Нью-Мексико. Одновременно было отклонено ходатайство от представителей 20 штатов, которые требовали отменить выделение финансирования на строительство ограждения.