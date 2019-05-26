Посольство США в Киеве призвало Россию выполнить решение Международного трибунала ООН и освободить украинских моряков

Посольство США в Киеве призвало Россию выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить украинских моряков. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

С аналогичным требованием выступает НАТО, сообщил «РИА Новости» уполномоченный чиновник Североатлантического альянса. Помимо освобождения моряков, международный трибунал обязал Россию вернуть Украине три военных судна, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого год. Суд также призвал Киев и Москву не предпринимать действий, которые могут привести к обострению ситуации.

Заседание суда ООН состоялось накануне в Гамбурге, российская сторона в нем не участвовала. В Москве считают, что арбитраж не имеет «юрисдикции рассматривать данную ситуацию».