Главную награду Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо

Главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получил фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Картина рассказывает о бедной корейской семье, которая пытается исправить свое финансовое положение за счет других людей. В России фильм выйдет в прокат 4 июля.

Обладателем гран-при стала дебютная работа актрисы и режиссера Мати Диоп «Атлантика». Лучшими режиссерами признали Жан-Пьера и Люка Дарденн из Бельгии с драмой «Молодой Ахмед», посвященной теме исламского радикализма.