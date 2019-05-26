Уже десятый за неделю альпинист погиб на Эвересте

44-летний британец Робин Фишер взошел на вершину горы, однако на обратном пути потерял сознание и умер, сообщает «Би-би-си». За день до этого погиб в палатке на спуске ирландец. 23 мая при подъеме от истощения умерли трое альпинистов из Индии и один австриец. Всего в Гималайских горах в весеннем сезоне скончались 20 человек, что превышает общее число погибших там альпинистов за весь прошлый год.

Этой весной власти Непала выдали рекордное количество лицензий на восхождение на Эверест. В минувшую среду на вершину пытались взойти более 200 альпинистов, что спровоцировало большие очереди к подъему — до 12 часов. По словам экспертов, долгое ожидание в горах подвергает людей воздействию смертельно опасных атмосферных условий.