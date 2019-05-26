Трех пострадавших в ДТП в Италии россиянок выписали из больницы

В сопровождении дипломатов их доставили в аэропорт, откуда они вылетели на родину. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Twitter. Ранее из госпиталя выписали еще 16 российских граждан, пострадавших в результате аварии. ДТП произошло утром 22 мая. Туристический автобус перевернулся на автодороге Сиена — Флоренция. В нем находилось 60 человек из разных стран, в том числе 20 россиян. Одна гражданка России погибла. Остальные пассажиры получили различные травмы. По предварительным данным, водитель автобуса отвлекся от дороги и потерял контроль над управлением. Он задержан.