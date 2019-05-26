Телеканал «Звезда» показал видео с военным, который отказывается от своих слов об опросе в воинской части о готовности стрелять по митингующим. Молодой человек, который представляется матросом контрактной службы Артуром Епифанцевым, рассказывает, что по пути в отпуск «ради интереса» и «в целях популяризации военной службы» решил встретиться с представителями штаба Алексея Навального в Тюмени. Ему якобы предложили записать «видеофрагмент» и для этого переодеться в форму войск специального назначения. Когда он увидел интервью в интернете, то понял, что его слова «исказили в очень грубой форме» при монтаже. Теперь он испытывает «огромное чувство стыда» за то, что дал интервью и «опорочил свою часть».

Тюменский штаб Навального назвал это опровержение инсценировкой, предположив, что молодого человека запугали. Там отметили, что не работают по методам министерства обороны и не заставляют людей врать на камеру.

На видео, которое было опубликовано на этой неделе, мужчина в форме спецназа с закрытым лицом рассказывает об опросе анонимно. В штабе сообщили, что для подтверждения своей личности он показал военный билет и удостоверение. Позже военный назвал свое имя и воинскую часть изданию Znak.com: по его словам, его зовут Артур и он служит в 159-м отряде специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Тихоокеанского флота. В Минобороны назвали бойца «ряженым», а видео — «примитивной фальшивкой»