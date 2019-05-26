В Петербурге из-за мероприятий, приуроченных ко Дню города, перекроют дороги

Для проезда будет закрыт весь центр.



В этом году День города в Петербурге отмечают раньше положенного срока: 27 мая выпало на понедельник, но торжественные мероприятия пройдут уже сегодня. Праздничное шествие перекроет дороги рядом с Гостиным двором – в том числе по Садовой улице, Думской и Невскому проспекту. Проезд по Биржевой площади и Караванной улице ограничат в связи с проведением «Бала национальностей». Большой велопарад закроет проезд по Лиговскому проспекту и северу города. Наконец, гала-концерт «Классика на Дворцовой» перекроет Миллионную улицу и набережную Зимней канавки. Шоу, кстати, пройдёт без участия Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова – артисты в последний момент заявили о том, что им надо восстановиться после болезни. Ради концерта Дворцовый мост разведут раньше положенного времени – ровно в полночь. Между тем, метро в ночь с воскресенья на понедельник будет работать круглосуточно.

Сегодня в Петербурге ожидается пасмурная погода, синоптики прогнозируют дожди.