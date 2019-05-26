Коммунисты сегодня выйдут на митинг против градостроительной политики московских властей

«Защитим Москву от произвола олигархии!» — так называется митинг, который сегодня организует КПРФ на Суворовской площади. Принять участие в нем приглашены не только сторонники партии, но обманутые дольщики, противники реновации, экологические активистов, словом, все, кто разделяет взгляды коммунистов в отношении градостроительной политики столичной администрации. Повестка митинга включает в себя широкий круг проблем города, организаторы отмечают, что это протест против всего, что отрицательно скажется на жизни будущих поколений: обсуждать будут и «строительный беспредел», в том числе программу реновации, и «мусорный произвол», и ухудшение экологии. Кроме того, участники демонстрации собираются потребовать обеспечить детям «бесплатное и доступное» образование, а также доступ к качественной медицине.

Митинг начнется в 13 часов и продлится до 16.00.