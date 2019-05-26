В Кировской области сегодня впервые за 60 лет установят бюст Иосифа Сталина

С инициативой поставить памятник «вождю народов» выступила партия «Коммунисты России». Он будет установлен в центре отдыха «Юбилейный» в одном из поселков, который располагается в 14 км от Кирова. Сделано это будет специально ради Пленума ЦК партии «Коммунисты России», которой в этом году исполняется 10 лет. В свою очередь, первый секретарь регионального отделения партии Николай Барсуков отметил, что впоследствии бюст Иосифа Сталина может быть перенесен в Киров. Там, по его словам, «Коммунисты России» хотят разместить скульптурную группу, в которую также будут включены маршалы Жуков, Конев и Рокоссовский. При этом против инициативы выступили некоторые историки и правозащитники. Они настаивают на том, что памятник Сталину не может быть размещен в регионе, где находился один из крупнейших исправительно-трудовых лагерей в системе ГУЛАГа – Вятлаг. По данным исследователя Владимира Веремьева, которые приводит «Радио Свобода», там за все время сталинского режима находились свыше 100 тысяч человек, из них 18 тысяч – погибли.

В правительстве Кировской области считают установку бюста Сталина в ходе Пленума ЦК партии «Коммунисты России» ее внутренним делом.