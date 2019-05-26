Выборы в Европарламент проходят сегодня в большинстве стран Европейского Союза

В семи государствах объединенной Европы голосование уже состоялось, но сегодня – решающий день. Всего на ближайшие 5 лет предстоит избрать представителей более чем полумиллиарда европейцев.

751 депутат избирается в 28 странах, голосование в некоторых из них стартовало еще в четверг. Первыми на избирательные участки отправились подданные Великобритании и Нидерландов. Жители Туманного Альбиона, несмотря на перспективу Brexit, тоже сформируют свое парламентское представительство в Страсбурге. В пятницу к голосованию присоединились Ирландия и Чехия, а накануне очередь дошла до Латвии, Мальты и Словакии. Впрочем, публикация экзитполов запрещена вплоть до закрытия последнего участка в Италии сегодняшним вечером. Так что судить о том, кто одерживает победу, пока рано. Но в Британии успех прочат лейбористам, а консерваторам с уходящей Терезой Мэй сулят поражение. Всего же в выборах будут участвовать как национальные партии, так и независимые кандидаты. Им предстоит сформировать парламент, представляющий интересы 512 миллионов европейцев.

Европейский парламент является одним из семи основных институтов Евросоюза. Он был основан и функционирует с 1952 года.