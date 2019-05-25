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23:03, 25 мая 2019

Переутомление признано Всемирной организацией здравоохранения психологическим расстройством

Переутомление признано Всемирной организацией здравоохранения психологическим расстройством. По новой версии Международной классификации болезней, переутомление включено в раздел по синдрому эмоционального выгорания. По  определению ВОЗ, переутомлением является физическое и психическое истощение из-за хронического стресса, связанного с работой. Ранее ВОЗ включила в перечень болезней и расстройств зависимость от видеоигр.



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