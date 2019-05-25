Переутомление признано Всемирной организацией здравоохранения психологическим расстройством. По новой версии Международной классификации болезней, переутомление включено в раздел по синдрому эмоционального выгорания. По определению ВОЗ, переутомлением является физическое и психическое истощение из-за хронического стресса, связанного с работой. Ранее ВОЗ включила в перечень болезней и расстройств зависимость от видеоигр.