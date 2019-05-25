Глава Чувашии Михаил Игнатьев уволил вице-премьера республиканского правительства Владимира Аврелькина

В январе 2019 года он был отстранен от должности. Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Управление ФСБ по Чувашии возбудило против чиновника уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас Аврелькин находится под арестом. Срок содержания под стражей истекает 12 июня. Сегодня следователи возбудили против Аврелькина второе уголовное дело — о пособничестве в мошенничестве