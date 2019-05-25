Фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» получил на  Каннском кинофестивале Золотую пальмовую ветвь

Картина рассказывает о семье безработных, которые решают исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи. Гран-при достался фильму «Атлантика» Мати Диоп. Она стала первой темнокожей женщиной-лауреатом за все годы фестиваля. «Атлантик» — ее дебютный полнометражный фильм.

Бельгийские режиссеры Жан-Пьер и Люк Дарденны получили приз за лучшую режиссуру за драму «Молодой Ахмед».

Приз за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас за фильм «Боль и слава» Педро Альмодовара. Эмили Бичем названа лучшей актрисой Каннского фестиваля за роль в фильме «Малыш Джо».

Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова был награжден за лучшую режиссуру в параллельной программе «Особый взгляд». Жюри в этом году возглавлял мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.