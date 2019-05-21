Документы для референдума по вопросам конституционных прав граждан подадут в Мосгоризбирком в ближайшие дни

Документы для проведения всероссийского референдума, на который планируется вынести ряд вопросов, связанных с

исполнением конституционных прав, планируется подать в Мосгоризбирком в ближайшие два-три дня, сообщил председатель «Партии народной свободы» Михаил Касьянов.

Мы считаем, что настало время, когда граждане должны сами ответить на вопросы собственной Конституции и лучше понять базовые конституционные положения и свои права, — сказал «Эху» председатель партии Михаил Касьянов.

Сегодня прошло собрание инициативной группы с участие 170 членов партии, общественников и представителей других политических объединений