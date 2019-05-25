Временный губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о своём участии в выборах

Голосование назначено на начало сентября.



Заявление, которого журналисты ждали последние недели, прозвучало на встрече Беглова с общественностью Курортного района Петербурга. Во время своего очередного объезда врио губернатора разговаривал с жителями, один из них поинтересовался, будет ли он участвовать в выборах. «Я принимаю ваше предложение. Мы – команда города», – ответил Беглов. Он также добавил, что разработал стратегию по улучшению жизни горожан. Ранее временного градоначальника уже просили выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие губернаторские выборы: с такими заявлениями выступали ветеранские организации, общество блокадников и совет Общественной палаты. Официально предвыборная кампания начнётся в конце следующей недели: старт ей дадут на очередном заседании Законодательного собрания. Как пишет издание Фонтанка.ру со ссылкой на свои источники, в бюллетенях, помимо Беглова, окажутся Владимир Бортко от КПРФ, Надежда Тихонова от «Справедливой России», Олег Капитанов от ЛДПР и бывший яблочник Михаил Амосов. Предполагается, что Беглов пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, поэтому ему придётся не только преодолеть муниципальный фильтр, но и за короткое время собрать 70 тысяч подписей горожан.



Ранее о своих губернаторских амбициях также заявлял депутат городского парламента Борис Вишневский, активист Красимир Врански и экс-омбудсен Игорь Михайлов.