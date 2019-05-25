Журналистку Викторию Ивлеву отпустили из полиции без составления протокола о правонарушении. В интервью «Эху Москвы» журналистка сказала, что сама написала на полицейских заявление и считает, что ее задержание может стать прецедентом для определении процедуры проверки документов.

Напомним, что Виктории Ивлева стояла на старом Арбате в одиночном пикете с плакатом в руках «Обмен узникам войны всех на всех» в поддержку политических заключенных из списка Олега Сенцова.