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21:02, 25 мая 2019

Журналистку Викторию Ивлеву отпустили из полиции без составления протокола о  правонарушении

Журналистку Викторию Ивлеву отпустили из полиции без составления протокола о  правонарушении. В интервью «Эху Москвы» журналистка сказала, что сама написала на полицейских заявление и считает, что ее задержание может стать прецедентом для определении процедуры проверки документов.
Напомним, что Виктории Ивлева стояла на старом Арбате в одиночном пикете с плакатом в руках «Обмен узникам войны всех на всех» в поддержку политических заключенных из списка Олега Сенцова.



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