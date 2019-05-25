Пассажирский Boeing авиакомпании Utair, у которого возникли неполадки, благополучно вернулся в аэропорт вылета. По сведениям «Интерфакса», самолет выработал топливо и приземлился в Сургуте, пострадавших нет.

На борту находилось 130 человек, 46 из них — дети. После вылета в Худжанд у лайнера возникли проблемы со стабилизатором пикирования. В аэропорту заверили, что уже сегодня пассажиров отправят по месту назначения другим бортом.