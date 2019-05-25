Бывший глава наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман возможно готовит новый побег

Как передает CNN, с таким предупреждением выступила прокурора Восточного округа штата Нью-Йорк. Таким образом там отреагировали на требование адвокатов наркобарона по прозвищу Коротышка улучшить условия содержания Гусмана под стражей. Ранее обвиняемый успешно спланировал и совершил побеги из двух тюрем строгого режима.

Жюри присяжных Восточного округа штата Нью-Йорк признало Гусмана виновным в участии в преступном сообществе. Оглашение приговора запланировано на 25 июня.