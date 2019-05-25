Boeing авиакомпании Utair, у которого возникли проблемы с механизацией, благополучно вернулся в  аэропорт вылета

Пассажирский Boeing авиакомпании Utair, у которого после вылета из Сургута в Худжанд возникли проблемы с механизацией, благополучно вернулся в аэропорт вылета. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в органах управления воздушным движением. Самолет выработал топливо и благополучно приземлился в Сургуте. Пострадавших нет. Ранее сообщалось, что этим рейсом летели 130 пассажиров, а после вылета возникли проблемы со стабилизатором пикирования.