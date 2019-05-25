В Госдуме предложили снять возрастные ограничения с советских фильмов, а также книг и авторов школьной программы

В Госдуме предложили снять возрастные ограничения с советских фильмов, а также книг и авторов, изучение которых входит в основные образовательные программы. Об этом сообщается на сайте фракции «Единой России». В сентябре прошлого года старшеклассница на Урале не смогла купить сборники стихотворений Сергея Есенина, Иосифа Бродского и Владимира Маяковского в трех книжных магазинах из-за указанной маркировки «18+».