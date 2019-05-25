Папа Римский Франциск в очередной раз высказался против абортов

Как передает Associated Press, на этот раз он подчеркнул, что прерывать беременность нельзя, даже если плод болен. Понтифик призвал врачей спасать неродившихся детей даже в самых тяжелых случаях. Глава римско-каталической церкви добавил, что противодействие абортам — это не религиозный вопрос, а человеческий. «Законно ли выбрасывать жизнь, чтобы решить проблему?. Можно ли нанять киллера для решения проблемы?» спрашивает папа Франциск.